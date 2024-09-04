В парламент поступило соответствующее заявление от министра.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в социальной сети Facebook.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке", - сообщил Стефанчук.

Спикер парламента добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Он также добавил фото заявления Кулебы.

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Как сообщал УНИАН, ранее, 3 сентября, в парламент поступили заявления об отставке от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, вице-премьер-министра Украиныминистра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, а также вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Также ранее сообщалось, что вместо Дмитрия Кулебы наиболее вероятной кандидатурой является его первый заместитель Андрей Сибига.

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