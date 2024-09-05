По словам главы государства, Кулебе "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия".

Президент Владимир Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуга народа" вечером 4 сентября. Там он объяснил ротации в правительстве.

Об этом рассказал собеседник "Суспільного", который был на встрече. Зеленский, в частности, прокомментировал отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, сказав, что министру "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия".

На встрече речь не шла о том, куда дальше пойдет работать экс-министр юстиции Денис Малюська, но глава государства отметил, что тот сам давно хотел сменить должность.

Видео дня

Зеленский отметил, что доволен работой экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, а потому предлагает ее повысить и "дать больше возможностей".

Среди тем было и создание нового министерства, которое будет заниматься возвращением украинцев, выехавших из страны. Однако, по словам источника, руководителя еще не выбрали - идут собеседования.

Ротация в Кабмине

На днях ряд министров неожиданно подали заявления об отставке. Среди этого числа была министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, глава Минюста Денис Малюська, глава Минстратегпрома Александр Камышин, а также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

The Telegraph пишет, что отставка Кулебы стала самым большим потрясением.

"Дмитрий Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослабление ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания", - пишет издание.

Вас также могут заинтересовать новости: