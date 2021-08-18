Божена не планирует выезжать из Украины.

Девушка белорусского активиста Виталия Шишова, которого в августе нашли повешенным в киевском парке, до сих пор не может похоронить парня.

Об этом Божена Жолудь рассказала в интервью белорусскому изданию Жыве!

По словам девушки, прокуратура все время затягивает с выдачей тела.

"Я до сих пор не могу забрать его тело. Не дает разрешение прокуратура. То документы им не подходят, хотя все есть. Потом якобы опять какие-то следственные действия назначают. Я сегодня в морг спросила, могу ли его похоронить в открытом гробу, а мне дали понять, что вопрос в другом – позволят ли мне его вообще переодеть. Завтра пойду в прокуратуру Киева относительно конкретного отказа", – отметила Божена.

Читайте такжеЛукашенко обвинил руководство Украины в "конфронтации"Она добавила, что не планирует уезжать из Украины, а будет добиваться расследования дела, чтобы оно не повторило дело другого белоруса – журналиста Павла Шеремета, которого убили в Киеве в 2016 году.

Смерть Виталия Шишова

Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне девушка Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

В офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.

Автор: Яна Ставская