Также принятым законом уточнены названия учебных заведений, при обучении в которых дети, достигшие 18 лет, имеют право проживать в приемной семье или в детском доме семейного типа.

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена ​​инвалидность (№3594).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовали 317 народных депутатов из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которым установлена ​​инвалидность, по их выбору могут продолжить проживать и воспитываться в приемной семье до достижения ими 23-летнего возраста независимо от того, учатся ли они в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшими, высшего образования.

Такие же нормы устанавливаются относительно проживания таких детей в детских домах семейного типа.

Также законом уточнены названия учебных заведений, при обучении в которых дети, достигшие 18 лет, имеют право проживать в приемной семье или в детском доме семейного типа. Сейчас в соответствующем положении Семейного кодекса указывается, что приемные дети проживают и воспитываются в приемной семье до достижения 18-летнего возраста, а в случае обучения в профессионально-технических, высших учебных заведениях I-IV уровней аккредитации - до его окончания. Согласно новой формулировке, это заведения общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшими или высшего образования.

Законом приемным детям и воспитанникам после достижения 18-летнего возраста предоставлено право выбора относительно проживания в приемных семьях и детских домах семейного типа до окончания учебного заведения.

Среди прочего, в законе Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" устанавливается, что местные власти обеспечивают приемным детям и воспитанникам детских домов семейного типа предоставление дополнительных социальных (поддержанное проживание, дневной уход, социальная реабилитация и другие), медицинских, реабилитационных и других услуг. Это установлено с целью подготовки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа к самостоятельной жизни после выбытия из приемных семей или из детских домов семейного типа.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 3 месяца со дня вступления в силу.

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Автор: Татьяна Поляковская