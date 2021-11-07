Журналист призвал главу государства не участвовать в следующих президентских выборах.

Журналист Дмитрий Гордон призвал президента Украины Владимира Зеленского не идти на второй срок, таким образом выполнив одно из своих предвыборных обещаний.

Об этом Гордон сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он обратил внимание на постепенное снижение рейтинга Зеленского, которое фиксируют социологи, а также призвал его не обращать внимания на цифры поддержки при принятии решения о походе на выборы.

"Пообещал один срок - уйди. Держи слово. Дороже сдержанного слова ничего нет. Но 90% рейтинг - об этом можно только мечтать. Сегодня - к сожалению, для меня и многих украинцев - Институт будущего печатает свежие исследования... Владимиру Зеленскому не доверяют уже 66% украинцев", - сказал Гордон.

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"Поэтому мы сейчас не говорим о 90%, а о том, что к концу каденции рейтинг может вообще снизиться, исходя из того, что сейчас происходит, до 15%, до 10%... И тогда уже не президент Зеленский будет выбирать - идти ли ему на 2-й срок или не идти, а избиратели покажут "красную" карточку. Поэтому не нужно до этого доводить. Сказал на 1 срок - иди на 1 срок. Держи слово", - добавил журналист.

Отметим, Гордон также признался, что перед прошлыми президентскими выборами уговаривал пойти на них известного доктора Евгения Комаровского.

Накануне возможность похода на новые выборы прокомментировал экс-президент Петр Порошенко.

Следующие выборы президента в Украине должны пройти 31 марта 2024 года.

Рейтинг политиков в Украине

По данным социологов, рейтинг доверия к политикам среди украинцев возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 39% опрошенных, в то же время не доверяют ему 59%. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%, Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%, Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 57%, не знают его – 16%.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 14,1% поддержали бы Порошенко, 10,1% – Тимошенко, 9,5% – Бойко, 7,3% – Разумкова, 7,1% – Смешко, 6,0% – Мураева, 5,1% – Гройсмана, 4,3% – Гриценко, 3,9% – Ляшко, 2,0% – Тягнибока, 1,5% – Садового", - говорится в результатах недавнего исследования.

Автор: Юрий Годован