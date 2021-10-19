Журналист призвал украинцев активнее делать прививки от коронавируса.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в стране больше не будет нового жесткого локдауна, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" во вторник вечером.

По словам журналиста, Украину не будут вновь "закрывать" на карантин даже с учетом массового нарушения людьми нынешних ограничений.

"Мое мнение - что локдауна больше не будет. И это правильно, я поддерживаю это. Потому что локдаун ничего не дал. Все равно, если большинство не вакцинировано... Потрясающая безответственность. Я в Одессу приезжаю - рестораны - все без масок, живем, как в последний раз. Официанты - без масок, посетители - без масок, все целуются, обнимаются, болеют уже страшно. Ну никакой ответственности нет ни за себя, ни за других. Но локдаун вводить не будут, потому что экономике капец наступит от локдауна. На это никто уже не пойдет", - высказался он.

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Говоря о предыдущих локдаунах, Гордон отметил, что тогда в стране еще не было нужного объема вакцины от коронавируса.

"Но сейчас уже Pfizer, Moderna завезли, идите, не теряйте драгоценное время, думайте о себе", - обратился он к украинцам.

Ранее сегодня известный украинский доктор Евгений Комаровский опубликовал эмоциональное обращение к представителям СМИ и блогерам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки, 18 октября, в Украине от коронавируса скончалось рекордное количество людей.

Автор: Виолетта Орлова