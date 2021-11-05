По словам экс-президента, он пока не принял такого решения, это зависит от людей.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, планирует ли баллотироваться на следующих президентских выборах.

Об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Об этом должен задумываться украинский народ. Знаете, президент - это кризис карьерного роста, ты уже всем был. И моя мотивация - не есть должности, моя мотивация - сохранить и развить те огромные реформы, то движение, ту скорость, которые набрала Украина в движении в НАТО и Евросоюз", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос журналиста.

Порошенко отметил, что его баллотирование в президенты на следующих выборах будет зависеть не от него.

Читайте такжеУкраинцы больше всего доверяют Зеленскому, лидер антирейтинга - Порошенко (инфографика)"Это будет зависеть не от меня, а от людей. Тогда, когда люди обратятся, я приму решение. Сейчас я такого решения не принял", - сказал он.

Напомним, Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. На прошлых выборах разгромно проиграл Владимиру Зеленскому во втором туре.

До этого (как и сейчас) был народным депутатом, министром экономики и иностранных дел, секретарем СНБО.

Следующие выборы президента в Украине должны пройти 31 марта 2024 года.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Леся Лещенко