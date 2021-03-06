Ранее мужчину исключили из рядов партии.

Львовский райсовет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Романа Любицкого, который продал соратнику кума Путина канал "Перший незалежний".

Об этом говорится в сообщении ВО "Свобода" в Facebook.

Читайте такжеYouTube забанил трансляцию подсанкционного "112 Украина"

Ранее мужчину исключили из рядов объединения.

"На пленарном заседании в пятницу, 5 марта, Львовский районный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Романа Любицкого, избранного от ВО "Свобода". В дальнейшем интересы избирателей ВО "Свобода" во Львовском районном совете будет представлять Владимир Харчук", – говорится в сообщении политической силы.

Кто владельцы нового канала

Владельцами львовского канала "Первый независимый" 23 февраля стали сотрудники медиахолдинга Тараса Козака. В частности, у канала сменился владелец: им стало ООО "Медиахолдинг Новости", созданное 18 февраля 100 работниками "каналов Медведчука".

По информации Детектор медиа, руководителем ООО "Тайм Медиа", которое продало львовский канал "Первый независимый" сотрудникам "каналов Медведчука", стал менеджер медиагруппы Тараса Козака Павел Егорычев.

Егорычев также является директором ООО "Новый формат ТВ" и председателем в ООО "ТВ Выбор", которые входят в состав медиагруппы Козака. В частности, эти ООО владеют лицензиями и вещают под логотипом "112 Украина".

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН