Власти обещают до 1 млн гривен безвозвратного гранта на солнечные панели и еще 2 млн на тепловые насосы.

На фоне острого дефицита электроэнергии в Украине запущена программа государственных субсидий на закупку систем автономного энерго- и теплоснабжения для объединений собственников многоквартирных домов (ОСМД). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По его словам, ОСМД могут получить "безвозвратный грант" в размере до 1 млн грн на установку солнечных электростанций и до 2 млн грн такого же безвозвратного гранта на установку тепловых насосов для отопления.

"В стране почти 40 тысяч ОСМД. Для них действует специальная программа "GreenДом", запущенная Фондом энергоэффективности. Уже получили первую заявку из Дрогобыча Львовской области. ОСМД устанавливает солнечную электростанцию мощностью 36 кВт. Фонд энергоэффективности безвозвратно возместит 70% затрат", – сообщил Шмыгаль.

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Глава правительства призвал украинцев "подталкивать" свои ОСМД к участию в этой программе, чтобы делать дома энергонезависимыми.

Ситуация в украинской энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, из-за существенных разрушений энергетической инфраструктуры текущая ситуация в энергетике значительно хуже, чем зимой 2022-2023 года. По словам министра энергетики Германа Галущенко, общие потери системы составляют до 9 ГВт мощности.

Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, украинские власти "одновременно работают с двух сторон": восстанавливают генерацию и уменьшают потребление. По словам Шмыгаля, госучреждения уже обязали отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

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