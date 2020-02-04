Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации сменил уволенную сегодня Алену Бабак.

Верховная Рада назначила на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, который является председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Читайте такжеРада уволила министра развития общин и территорий Бабак

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 народных депутатов.

Представляя кандидатуру Шмыгаля, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что он был выбран благодаря тому, что прекрасно зарекомендовал себя на фоне других руководителей областей, выполняя те или иные поручения Кабмина.

«Этот человек прекрасно понимает, как работает регион, он является прекрасным менеджером. Фокус работы министерства сейчас смещается на приоритет в этом году – на децентрализацию, а именно – на создание способных громад», - сказал премьер.

Выступая с трибуны парламента, Денис Шмыгаль заверил, что продолжит реформы, начатые его предшественником, Аленой Бабак.

«Конечно, реформы и начатое движение будут продолжены. Есть доверие от президента, от Кабинета министров, от народа Украины, потому ключевые направления, ключевые приоритеты Министерства регионального развития, а также Кабинета министров, которые были начаты и находятся в активном движении, это – реформа строительной отрасли, реформа отрасли ЖКХ, реформа административно-территориального устройства, будут продолжены», - сказал он.

После голосования о своем назначении Шмыгаль принял присягу члена правительства.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, тем самым удовлетворив ее заявление об увольнении по собственному желанию.