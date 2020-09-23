Пока что неизвестно, на какое именно имущество был наложен арест.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Пока неизвестно, на какое именно имущество был наложен арест, однако в пресс-службе пообещали сообщить об этом позже.

Напомним, что на заседании суда во время избрания Юрченко меры пресечения речь шла о том, что у него во владении есть треть квартиры и 50 тыс. долларов собственных активов.

17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем – 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции «Слуга народа».

Арест Юрченко

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Юрченко был взят под стражу около 20: 00 понедельника, 21 сентября.

Сейчас Юрченко находится в СИЗО, залога за него не вносили.

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Автор: Дмитрий Хилюк