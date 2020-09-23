Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Пока неизвестно, на какое именно имущество был наложен арест, однако в пресс-службе пообещали сообщить об этом позже.
Напомним, что на заседании суда во время избрания Юрченко меры пресечения речь шла о том, что у него во владении есть треть квартиры и 50 тыс. долларов собственных активов.
17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.
Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.
Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем – 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.
Юрченко исключили из фракции «Слуга народа».
Арест Юрченко
- 21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.
- Юрченко был взят под стражу около 20: 00 понедельника, 21 сентября.
- Сейчас Юрченко находится в СИЗО, залога за него не вносили.
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