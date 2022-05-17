Министр отметил, что достоверной информации у него на данный момент нет.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что, по имеющейся информации, скифское золото, которое хранилось в Мелитопольском краеведческом музее, очевидно, похитили оккупанты.

Об этом он сообщил во время информационного телемарафона.

"По той информации, что мы владеем от областной администрации, скорее всего, мы имеем потерю. Но достоверной информации у меня нет на данный момент", - сказал Ткаченко.

Министр напомнил, что военная ситуация вокруг Мелитополя и Мариуполя развивалась достаточно стремительно, и несмотря на то, что он имел накануне разговоры с руководством города и области, действия по упаковке экспонатов и работы по их вывозу не были выполнены.

"Очевидно, надо, чтобы каждый из этих кейсов разобрали правоохранительные органы, действия всех соответствующих чиновников и директоров музеев для того, чтобы можно было потом в судах установить местонахождение этих экспонатов", - отметил Ткаченко.

Музей в Мелитополе:

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты захватили городской краеведческий музей. Местные предатели "помогли" врагу найти место, где хранится скифское золото.

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