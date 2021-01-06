Юрист оценил вероятность привлечения новой информации к делу.

Аудиозаписи белорусского экс-милиционера Игоря Макара можно приобщить к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета лишь в том случае, если будет подтверждена их достоверность и источник происхождения.

Об этом заявил адвокат Андрей Доманский в эфире телеканала «Украина 24». Он подчеркнул, что сначала нужно доказать, что доказательства не являются искусственными.

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"По законодательству Украины, доказательства должны быть надлежащими и допустимыми. Надо иметь источник их происхождения, оригиналы, чтобы они потом могли служить доказательствами в суде. Однако там есть определенная информация, которая может ставить под сомнение те или иные данные, которые сейчас есть в деле. Но я бы не спешил делать выводы. Сейчас пленки уже определенным образом используют как давление на суд, на создание соответствующего мнения в обществе. К этому я отношусь критически, поскольку, во-первых, любые сомнения должны толковаться в пользу обвиняемых подозреваемых, однако мы не должны забывать, что нужно убедиться, что эти доказательства не являются искусственными», - отметил адвокат.

Он также рассказал, можно ли приобщить к судебному разбирательству показания Игоря Макара и каким образом.

"Безусловно, есть возможность допросить свидетеля, в частности благодаря конференц-связи. Есть соответствующие международные акты. Есть возможность командировать следователей, чтобы они допросили лицо в той стране, в которой оно находится. Есть возможности также получить и письменное свидетельство человека, который позже сможет это подтвердить в суде», - заявил Доманский.

Возможная причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста, и расследуют их.

В то же время адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

Убийство Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей.

По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «лишь заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

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Автор: Андрей Василюк