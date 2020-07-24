Суд не нашел правонарушения в декларации Зеленского, дело закрыли

Суд указал, что президент Украины на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено уголовное дело.

Печерский районный суд Киева указал на отсутствие административного правонарушения в декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений, соответствующее решение приняла судья Светлана Смык.

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В частности, Печерский райсуд Киева рассмотрел протокол об административном нарушении, составленный председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александром Новиковым, в отношении президента Украины за нарушение требований ч.2 ст.52 закона Украины «О предотвращении коррупции», поскольку он не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые возникли вследствие приобретения 17 июля 2019 года имущества, в том числе облигаций внутреннего государственного займа на сумму 99 941,38 долларов США, что по состоянию на день приобретения по официальному курсу НБУ составляет 2 584 692 гривны.

При этом, производство по делу об административном правонарушении в отношении Зеленского суд постановил закрыть на основании отсутствия события и состава административного правонарушения.

Суд указал, что согласно ст. 105 Конституции Украины, президент пользуется правом неприкосновенности на время выполнения полномочий. В частности, президент Украины на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вручило президенту Владимиру Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

7 июля в пресс-службе канцелярии президента заявили, что Зеленский лично проинформировал НАЗК о нарушении им законодательства в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В пресс-службе пояснили, что в 2019 году семья президента получила денежные средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

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