В антикоррупционной прокуратуре надеются, что детективам НАБУ удастся застать судью дома и доставить его для избрания меры пресечения на следующее судебное заседание, назначенное на 18 февраля.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре признали, что пока не могут провести обыск по месту жительства судьи Павла Вовка и принудительно доставить его на заседание суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал прокурор САП Олег Макар.

По его словам, обыск с целью доставить судью Вовка в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения может быть произведен только в случае, если генпрокурор направит соответствующее ходатайство в суд.

В частности, его спросили, сколько еще будет судебных заседаний, на которых просто будут констатировать, что судью Вовка не застали дома. "У нас есть дополнительные инструменты (для осуществления привода Вовка в суд - УНИАН). Это обыск по месту пребывания подозреваемого, если оно будет установлено. Но такое ходатайство должен подписать генеральный прокурор, поскольку сейчас должность руководителя САП является вакантной и его обязанности исполняет генпрокурор Ирина Венедиктова", - пояснил прокурор.

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Также он добавил, что в САП уже пытались инициировать обыск в жилищах Вовка с целью его привода в суд, однако пока безуспешно. "Мы такие попытки уже делали и делаем, и будем делать", - подчеркнул он.

В то же время Макар не захотел разглашать информацию, обращались ли прокуроры САП относительно обыска к Венедиктовой, и что она им ответила. "Эту информацию я не могу разгласить, поскольку если она будет раскрыта, то наши возможности будут утрачены", - сказал прокурор.

Он добавил, что пока других путей, чем искать Вовка по известным адресам его проживания, "в общедоступных местах, путем стука в дверь", у САП нет.

Также он отметил, что если Венедиктова подпишет соответствующее ходатайство об обыске жилищ, где находится Вовк, а суд его удовлетворит, тогда детективы смогут привести Вовка в суд несмотря на то, что он даже им не откроет дверь.

Что предшествовало

Сегодня, 16 февраля, детективы НАБУ не смогли принудительно доставить Вовка на заседание ВАКС, поскольку не застали его ни дома, ни на работе.

Судья ВАКС Андрей Бицюк постановил удовлетворить ходатайство прокурора и применить привод к Вовку на 11:00 18 февраля с целью рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде залога.

Скандал вокруг ОАСК и дело против Вовка

17 июля 2020 года состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

3 февраля 2021 года ВАКС принял решение о принудительном приводе Вовка на заседание для избрания ему меры пресечения. Судья назвал это решение незаконным и заявил, что не намерен его выполнять.

8 февраля Вовк не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства о его временном отстранении от должности председателя суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк