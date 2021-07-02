Следователи подали ходатайство о содержании подозреваемых под стражей с залогом, тождественной сумме нанесенного ущерба.

Следователи Госбюро расследований вручили сообщение о подозрении экс-чиновникам Минобороны и председателю правления ЧАО “Кузница на Рыбальском” по делу о закупке некачественной военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк.

По его словам, сейчас подозрения уже получили заместитель министра обороны в 2015-2019 годах, директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2015-2017 годах и директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ в 2018-2019 годах.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 426-1 и ч. 5 ст. 27 (пособник) Уголовного кодекса.

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Кроме того, сообщено о подозрении председателю правления ЧАО “Завод “Кузница на Рыбальском” по ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (подстрекатель) и ч. 4 ст. 426-1 УК.

Следствие установило, что за период 2016-2018 годов государству причинен ущерб на сумму около 475 миллионов гривен.

В частности, Минобороны для нужд Вооруженных сил закупало боевые катера "Кентавр" производства "Кузницы на Рыбальском" и санитарные автомобили ”Богдан" производства компании "Богдан Моторс" ненадлежащего качества.

Гриняк отметил, что чиновник министерства дал указание подчиненным беспрепятственно заключить контракт.

Во время следствия был установлен еще один факт превышения служебных полномочий заместителем министра и одним из директоров департамента - они допустили закупку санитарных авто “Богдан” ненадлежащего качества.

По словам Гриняка, следователи подали ходатайство о содержании подозреваемых под стражей с залогом, тождественной сумме нанесенного ущерба.

"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении этим лицам... Проверяется причастность к совершению уголовного преступления и других должностных лиц", – отметил Гриняк.

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Автор: Антонина Доломанжи