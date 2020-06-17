Дела Гандзюк и Стерненко имеют все признаки политического заказа - Сюмар

Депутат заявила о "политическом давлении на группу прокуроров по делу Стерненко".

Дела общественных активистов Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко имеют все признаки политического заказа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Виктория Сюмар ("Европейская солидарность") заявила на заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отчете Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Гандзнюк и других активистов.

Как отметила Сюмар, "мы имели свидетельства о политическом давлении, в том числе со стороны генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, на группу прокуроров по делу Стерненко. И говорить о справедливости в этом деле также не приходится (УНИАН: прокурор Андрей Радионов 15 июня заявил, что отказался подписывать подозрение Стерненко, поскольку не увидел в его действиях состава преступления по ст. 115 Уголовного кодекса об умышленном убийстве. По словам Радионова, на это дело давила Венедиктова)".

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По словам Сюмар, "то, что там кипит сейчас на улице, это спички, знаете, которые ФСБ привносит в Украину". Эти события, добавила она, могут "поджечь Украину".

Народный депутат Егор Чернев (фракция "Слуга народа") заявил на заседании ВР, что сегодня под Офисом президента голодают несколько побратимов ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), убитого в Бердянске в 2018 году.

Депутат напомнил, что Олешко обличал факты коррупции в Бердянске и в целом в Запорожской области.

По словам Чернева, побратимы Олешко объявили голодовку, потому что "убийц, которые были задержаны, сейчас городской суд Бердянска просто выпустил под домашний арест".

Чернев отметил, что ВСК, в состав которой он входит, будет направлять запросы в правоохранительные органы, чтобы те дали надлежащую оценку такого решения суда.

Как заявил депутат, также ненадлежащим образом расследуются нападения на активистов в Харьковской области.

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