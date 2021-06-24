По данным УП, совещание назначено на 16.30 24 июня.

В четверг, 24 июня, состоится закрытое совещание Совета нацбезопасности и обороны под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, совещание Данилову поручил провести президент Владимир Зеленский. На совещании рассмотрят санкционные списки США в отношении 134 украинцев.

По данным УП, совещание назначено на 16:30 24 июня.

Читайте такжеМеркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС-СМИ4 июня Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО заявлял, что получил поручение от главы государства Владимира Зеленского узнать, кто попал под санкции США, что это за люди и за что почему они оказались в "черном списке". СБУ, правительству и Службе внешней разведки поручили проверить информацию относительно каждого гражданина.

В январе 2021 года США ввели против семи лиц Украины и четырех информационных ресурсов за якобы вмешательство в американские выборы.

18 июня СНБО ввел полный комплект санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена украинского происхождения Павла Фукса. Впрочем, последний наличие российского паспорта отрицает.

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Автор: Яна Ставская