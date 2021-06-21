С 2014 года Фирташ находится в Вене.

Олигарх Дмитрий Фирташ, который на днях попал под санкции СНБО, отрицает обвинения, выдвинутые Советом нацбезопасности и обороны Украины.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, распространенном американской адвокатской фирмой Davis Goldberg & Galper PLLC.

Защитники олигарха заявили, что Фирташ не получил предупреждение и не имел возможности обжаловать обвинения в Совете нацбезопасности.

"Поскольку его не поставили в известность относительно решения Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО на заседании решил применить санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса. Он уточнил, что ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Данилов добавил, что это снабжение было отслежено украинскими разведывательными службами.

Как известно, Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор как он был арестован по запросу США.

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Автор: Юрий Годован