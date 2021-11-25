Секретарь СНБО заявил, что для прекращения войны на Донбассе россияне должны уйти с украинской земли.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в Киеве кроме политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" российские войска никто не ждет.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Когда мы с вами говорим, что гипотетически произойдут события, что Путин должен напасть на нашу независимую страну, у меня вопрос: кто его, кроме скажем так ОПЗЖ, будет ждать? Где та помощь, на которую он, как вариант, будет рассчитывать? У нас есть наши граждане, которые здесь никого не ждут. Это наша земля. Чего он должен сюда припереться? Для того, чтобы закончилась война на территории Донецкой и Луганской областей, надо очень простые вещи: они (россияне) должны оттуда убраться восвояси", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Минских и других процессов не надо делать, а надо, чтобы русские просто ушли с украинской земли.

В свою очередь, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Нестор Шуфрич заявил, что в случае масштабного нападения военных сил РФ на Украину - это будет катастрофа мирового масштаба.

Шуфрич сказал, что надо "сделать все, чтобы боя не было". Депутат считает, что украинская власть "не может урегулировать конфликт на Донбассе".

При этом, Данилов упрекнул Шуфричу, что депутаты ОПЗЖ посещают Москву для того, чтобы пожать Путину руку.

"А если бы мы действительно были едины в этой ситуации, то ребята бы не погибали. Вы застенчиво говорите "конфликт на Донбассе". Российская Федерация зашла войной на территорию Донецкой и Луганской области. Никакого внутреннего конфликта на Донбассе нет. Там российские войска, там российские офицеры, там полностью российские орудия", - заявил Данилов и спросил у Шуфрича, зачем тот обманывает украинский народ.

Шуфрич возразил, что кого-то обманывает, и сказал, что его и коллег из ОПЗЖ поддерживает 2 миллиона граждан.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Виталий Саенко