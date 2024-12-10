Президент Украины не понимает, почему страны Запада не могут использовать не менее 30 млрд долларов на усиление украинской ПВО из российских обездвиженных активов.

С дополнительными 10-12 зенитно-ракетными системами Patriot Украина сможет полностью закрыть свое небо для российских ракет. Поставку этих ЗРК можно оплатить замороженными активами России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на встрече с председателем группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве.

Комментируя сегодняшнюю ракетную атаку россиян по гражданской инфраструктуре в Запорожье, Зеленский отметил острую потребность в дополнительных системах ПВО.

"Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессодержательной. Потому что, если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет. Никакие КАБы, никакие ракеты - любые, баллистические и т.д., не смогут попадать в гражданскую инфраструктуру Украины, ни в энергетику, ни в наши больницы, школы, университеты", - подчеркнул Зеленский.

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При этом, глава государства не понимает, почему страны Запада не используют российские замороженные активы, чтобы профинансировать закупку для Украины этих крайне необходимых систем ПВО.

"Я действительно иногда не понимаю. Полтора миллиарда стоит одна система [Patriot]. Возьмите, пожалуйста, из российских активов, возьмите эти деньги - 30 миллиардов. Это будет стоить 30 млрд, но полностью, окончательно, закрыть наше небо", - говорит президент.

Зеленский убежден, что украинцы будут возвращаться к нормальной жизни, в частности приезжать из-за границы, если небо над Украиной будет закрыто.

"Дети будут ходить везде в школы, в университеты. Экономика будет работать и тогда только на поле боя будет желание давить у Российской Федерации, но безусловно, не будет никакого преимущества у агрессоров. И поэтому, иногда я не понимаю, почему не можем тактически решить этот вопрос. Это то, чего сегодня нам не хватает. То, что есть конкретно у наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о долгосрочной безопасности Украины, Зеленский выразил убеждение, что лучшими стратегическими гарантиями будет приглашение в НАТО.

"С этим есть вопросы. Вопрос есть с некоторым государствами. И вопрос к Байдену, а не к Трампу. Потому что сейчас действующий президент Джо Байден. И поэтому с ним надо об этом говорить", - сказал Зеленский.

Системы Patriot в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в октябре Украина получила еще одну систему Patriot, которую подарила Румыния. В сентябре Зеленский признался, что на самом деле Украина уже получила больше этих систем, чем сообщалось публично.

Однако проблемой является не только количество самих зенитно-ракетных комплексов, но и зенитных ракет к ним. Если США при Трампе остановят военную помощь Украине, запасы этих ракет очень быстро иссякнут. Тогда пусковые установки просто будут стоять без дела.

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