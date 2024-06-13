Президент США подчеркнул, что другие страны, которые ожидают новые системы ПВО, должны подождать, пока не будут удовлетворены потребности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас ведутся обсуждения о предоставлении Украине 5 из 7 систем противовоздушной обороны Patriot, которые срочно нужны нашему государству. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины сказал на совместной пресс-конфренеции с президентом США Джо Байденом в Италии на полях саммита лидеров "Большой семерки".

В частности, у лидеров США и Украины спросили об инициативе по развитию противовоздушной обороны Украины на основе самых передовых западных комплексов.

"Мы сейчас получили обязательства от 5 стран по батареям Patriot и другим системам противовоздушной обороны", - подчеркнул Байден.

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Кроме того, президент США добавил, что другим странам, которые в будущем ожидают системы ПВО, сообщили, что им придется подождать.

"Все, что у нас есть, будет отправлено в Украину, пока не будут удовлетворены ее потребности. И после мы выполним обязательства, которые взяли перед другими странами", - уточнил Байден

В то же время, как сказал президент Украины, Байден и все другие партнеры знают, что Украина срочно нуждается в 7 системах Patriot для защиты украинских городов.

"Мы обсуждаем возможность, чтобы получить 5 из них. Это правда. Партнеры работают над этим. Это не значит, что завтра мы будем иметь эти 5 систем, но мы видим в ближайшем будущем хороший результат для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Системы Patriot для Украины - детали

Соединенные Штаты Америки пока не будут передавать Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходило в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

В частности, у него спросили, отправят ли США в Украину дополнительную систему Patriot, учитывая то, что Германия объявила о еще одном "Patriot", а Италия о еще одной системе SAMP/T.

Министр обороны США заявил, что вопрос противовоздушной обороны уже долгое время находится на первом месте повестки дня.

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