Глава МИД Украины призывает страны-члены НАТО помочь Украине избежать блэкаутов этой зимой и усилить украинские средства ПВО.

Украина нуждается в не менее 20 дополнительных систем противовоздушной обороны типа Hawk, NASAMS или IRIS-T для защиты объектов критической инфраструктуры от российских ракетных атак.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО.

Сибига сообщил, что среди главных тем переговоров с союзниками НАТО будет немедленная военная помощь, инвестиции в украинскую оборонную промышленность, поддержка энергетической системы Украины в зимний период и прогресс на пути Украины в НАТО.

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Министр сказал, что текущая ситуация на поле боя является сложной.

"Нам необходимо остановить Россию и не допустить продвижения ее войск на нашу территорию. Их логика понятна: они пытаются оккупировать как можно больше территорий, чтобы укрепить свою будущую переговорную позицию", - убежден Сибига.

Глава МИД напомнил о привлечении Ирана и КНДР к непосредственной агрессии против Украины.

Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности обеспечить Украину необходимым количеством и номенклатурой вооружений, а также усилить пакет сдерживания России. Он подчеркнул, что НАТО должно увеличить цену агрессии для Москвы.

Сибига также призвал союзников срочно оказать помощь в виде дополнительных систем ПВО для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

"Украина срочно нуждается в поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО типа Hawk, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов", - подчеркнул министр.

Также он продемонстрировал оригинал Будапештского меморандума и отметил, что он является свидетельством того, что любые долгосрочные решения по безопасности за счет безопасности Украины неприемлемы.

"В этот день исполняется 30 лет этой бумаге. Этот документ, эта бумага не смог обеспечить украинскую и трансатлантическую безопасность. Мы должны избегать повторения таких ошибок. В этом контексте мы обсудим с партнерами концепцию "мира через силу", - отметил он.

ПВО для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина ищет средства противовоздушной обороны для усиления защиты двух десятков специальных объектов в стране.

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