Белорусский оппозиционер, приехав в Украину, рассказал о "гражданской войне" на Донбассе

По словам Цепкало, Донбасс - это территория Украины.

Белорусский оппозиционер и экс-претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало, который недавно приехал в Киев, рассказал о своем отношении к событиям на Донбассе.

Свое мнение он озвучил в эфире 4 канала, подчеркнув, что считает Донбасс украинским. Впрочем, в факте российской агрессии он не уверен.

"Безусловно, Донбасс - это часть Украины. Никакого сомнения в этом нет. Есть ли там российские войска или нет - я не могу сказать, я этого просто не знаю. С точки зрения международного права, и, в том числе, насколько я понимаю, России, она тоже признает, что Донбасс, Луганск, Донецк являются неотъемлемой частью Украины", - сказал он.

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"Я лично это рассматриваю как гражданскую войну в Украине в самой, где воюют граждане одной и той же страны. И война эта еще не закончилась", - добавил Цепкало.

По его словам, вмешательство и поддержка боевиков со стороны РФ "наверное, есть". Оценивая перспективы урегулирования ситуации, Цепкало заявил, что основной путь - это проведение эффективной модернизации Украины.

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Автор: Юрий Годован