В Госбюро завели дело на журналиста после публикации им видео со стрельбой из "гаубицы Д-20".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что намерен подать иск в суд против Государственного бюро расследований. Ранее в ГБР возбудили дело после публикации Бутусовым ролика, на котором журналист стреляет из гаубицы.

Дело в ГБР расследуют по статье 437 Уголовного кодекса Украины. Об этом сам Бутусов заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

Читайте также"Это ненормально": Стефанчука возмутило видео стрельбы Бутусова из гаубицы"Буду подавать иск против Государственного бюро расследований за незаконное возбуждение уголовного дела против меня по статье 437 – развязывание и ведение агрессивной войны", – сообщил журналист.

Бутусов отметил, что использует "все средства защиты и все площадки".

"Это тяжкая статья, это новая статья, она применяется с 2015 года только против российских военных преступников, против террористов", - сообщил журналист.

Он добавил, что по этой статье могут выдать санкцию суда на прослушивание и слежку.

Читайте такжеВидео Бутусова с гаубицей: в ГБР объяснили расследование делаНапомним, ранее УНИАН сообщал, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело и изучает видео, обнародованное главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым, на котором он совершает выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 якобы в сторону оккупированных Россией территорий на Донбассе. Пост в "Facebook" на странице Бутусова появился накануне.

Сам Бутусов уже заявил, что расценивает уголовное дело как месть от президента Зеленского за пятничную пресс-конференцию, где между ними произошла словесная перепалка с оскорблениями.

Министерство обороны в свою очередь также раскритиковало журналиста за публикацию этого видео.

Вскоре после этого внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут ликвидировать в течение ближайших нескольких недель, а после использовать его убийство как сигнал к началу массовых беспорядков в стране. Сам Бутусов утверждает, что видит угрозу от власти и намерен требовать открытия уголовного дела. Он также хочет, чтобы Арестовича допросили и выяснили, откуда у него информация о возможной расправе с ним.

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Автор: Екатерина Малюга