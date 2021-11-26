Наталья Мосейчук напомнила Юрию Бутусову, что "страна рушится".

Телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук жестко осадила журналиста Юрия Бутусова, который схлестнулся в словесной перепалке с президентом Владимиром Зеленским. Она заявила, что ей стыдно за то, что происходит.

Соответствующее заявление телеведущая сделала во время пресс-марафона Зеленского "30 вопросов президенту Украины".

Мосейчук обратилась к Бутусову и заявила, что борьба с пятым президентом Петром Порошенко уже надоела всем.

Юра (Бутусов, - УНИАН), я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно", и этот квест. Когда лидеры общественных мнений начинают говорить "мне стыдно" в лицо президенту. Потому что мне стыдно за все, что происходит сейчас. Я видела выступления Тони Блэра, премьер-министра Британии, я видела выступления Альберта Гора, они говорили об экологии и об образовании. А мы говорим о черт знает чем, понимаете. И должны жить в этой прекрасной и несчастной стране, а я хочу жить в другой. Я не хочу, чтобы президент этой страны продолжал риторику "стадион так стадион". Я не хочу этой борьбы с Порошенко. Она надоела всем, Юр (Юрий Бутусов – УНИАН). Страна рушится, - заявила телеведущая.

При этом Зеленский напомнил Бутусову, что тот общается с президентом Украины, а не стоит "на площади с плакатом за деньги", и попросил "прекратить риторику". Кроме того, президент напомнил, что Бутусова, как и 29 других журналистов, пригласили как лидера мнения.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналиста Юрия Бутусова, почему при его каденции был сорван ряд спецопераций наших разведчиков и причастен ли к этому руководитель комитета по разведке Руслан Демченко. В результате между президентом и журналистом произошла словесная перепалка.

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Автор: Анастасия Горбачева