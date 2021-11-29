По мнению советника главы ОП, из журналиста могут сделать "сакральную жертву".

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова могут ликвидировать в течение ближайших нескольких недель, а после использовать его убийство как сигнал к началу массовых беспорядков в стране.

По словам Арестовича, из Бутусова планируют сделать "очередного Гонгадзе". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически", - отметил Арестович, комментируя диалог Бутусова и президента Зеленского.

Также он вспомнил историю с видео, на котором главред "Цензор.НЕТ" стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм.

"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой - он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Всё это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно, как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго", - уверен Арестович.

Он отметил, что Бутусов больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики, а Комиссия по журналистской этике должна была бы дать этому соответствующую оценку.

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"В общем, решиться на это в адекватном состоянии духа, сложновато. Но самое скверное даже не это. Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного - Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго - счёт пошёл на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает", - уверен Арестович.

Читайте также"Легко вычислить": Арестович объяснил, почему Зеленский отрицал проведение операции по "вагнеровцам"Убийство Бутусова, по мнению советника ОП, станет сигналом к началу массовых беспорядков в стране, еще и на фоне концентрации российских войск на границе. Арестович также заявил, что будет срочно просить предоставить Бутусову государственную охрану.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках начатого уголовного производства проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в сети. На ролике он стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм, восклицая: "По оккупантах огонь". Позже в ГБР добавили, что возбудили уголовное производство не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

В Минобороны уже раскритиковали журналиста Бутусова за данное видео.

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Автор: Екатерина Малюга