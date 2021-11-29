Глава фракции сказал, что ничего не слышал о заявлении Арестовича о необходимости охраны журналиста, которого могут убить.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит никаких признаков преследования журналиста Юрия Бутусова.

Об этом он сказал на брифинге.

Он отмечает, что речь идет о проверке места и времени самого происшествия.

"Почему это было подано как уголовное преследование. ГБР действительно обязано проверять место и время событий - если бы вы увидели на этом видео меня в бронежилете, где я стрелял из пушки. Это, как вы считаете, было бы воспринято? Что журналист, что политик не может этого делать, потому что это, во-первых, подотчетное оружие и его использование четко регламентировано в армии", - подчеркнул Арахамия.

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По его словам, поэтому ГБР должно проверить все обстоятельства "этого процесса".

"Я не думаю, что речь идет о преследовании", - сказал глава фракции "СН".

Бутусов стрелял из гаубицы

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований проверит законность действий Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в Facebook.

Отмечается, что 28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он осуществляет выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибра 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "По оккупантам огонь".

Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок.

Но обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину, отмечают в ГБР. Также в ГБР пояснили, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Бутусова, а по обозначенному в его публикации факту.

***Юрий Бутусов, украинский журналист, главный редактор украинского новостного общественно-политического интернет-портала Цензор.нет.

Автор: Надя Пришляк