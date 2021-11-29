По словам Арестовича, Бутусова могут ликвидировать в ближайшие недели.

Журналист Юрий Бутусов отреагировал на резонансное заявление внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который считает, что главреда "Цензор.НЕТ" могут убить.

В эфире телеканала "Украина 24" Бутусов заявил, что после поста Арестовича в соцсети увидел для себя угрозу и опасность.

"И все это, подчеркиваю, говорит должностное лицо, советник Офиса президента Украины. Это должностное лицо после большого количества оскорблений в мой адрес говорит в утвердительной форме, что меня убьют в течение недели. Время пошло", - заявил он.

Бутусов утверждает, что видит угрозу от власти и намерен требовать открытия уголовного дела. Он также хочет, чтобы Арестовича допросили и выяснили, откуда у него информация о возможной расправе с ним.

Ранее Арестович написал в соцсети, что главреда "Цензор.НЕТ" могут ликвидировать в течение ближайших нескольких недель, а после использовать его убийство как сигнал к началу массовых беспорядков в стране.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках начатого уголовного производства проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в сети. На ролике он стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм, восклицая: "По оккупантам огонь". Позже в ГБР добавили, что возбудили уголовное производство не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

В Минобороны уже раскритиковали его за данное видео.

Автор: Юрий Годован