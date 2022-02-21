Высокий представитель ЕС заявляет, что текущие обстоятельства быстро меняются.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что проведение заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Киеве будет зависеть от развития обстоятельств в связи с действиями России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы также изучаем возможность проведения совместной сессии Совета министров иностранных дел ЕС с украинскими партнерами в Киеве", - подчеркнул Боррель.

При этом высокий представитель ЕС сказал, что проведение такого заседания в Киеве будет зависеть от обстоятельств.

"Обстоятельства, которые есть по состоянию на сейчас, довольно отличаются от того, что было сегодня в начале нашей встречи утром в 9:00. По состоянию на 9:00 мы еще думали о проведении встречи высокого уровня между президентом Путиным и президентом Байденом, о других форматах с большим количеством людей на высоком уровне, о дипломатической деятельности. В конце дня сценарий абсолютно отличный, поскольку мы уже не говорим о саммитах, а о принятии решений", - сказал Боррель.

Он отметил, что президент РФ может принять решение о признании "независимости" восточной части Украины на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску настаивает на проведении заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве.

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