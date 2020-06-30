"Зачем повторять?": посол Британии выступила против встреч в "будапештском" формате

Дипломат напомнила, что нормы Будапештского меморандума не выполняет Россия.

Будапештский меморандум предусматривал отсутствие агрессии в отношении Украины и обращение к Совету Безопасности ООН, если возникнут какие-то вопросы, связанные с безопасностью Украины. Британия обращалась в Совбез ООН в связи с российской агрессией.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс, передает "РБК-Украина".

По ее словам, Британия всегда была готова принимать участие во встречах в будапештском формате, хотя этого не хотела Россия.

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"Можно проводить встречи, но кресло представителя РФ всегда будет оставаться пустым. Я не уверена, что это поможет. Вопрос в том, куда прилагать усилия. Проводить встречи только для того, чтобы в очередной раз показать, что Россия не явилась? Но это уже происходит на других площадках. Зачем повторять?", - считает она.

Посол заявила, что есть еще и минский процесс, который более эффективен.

"Минск сталкивается с самыми разными трудностями, но Великобритания поддерживает этот процесс от самого начала", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что компенсация стране после подписания Будапештского меморандума должна была бы составить около $250 миллиардов.

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