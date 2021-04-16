По словам посла, Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать осуществление оборонной реформы по стандартам НАТО.

Великобритания продолжит подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеСША выделят Украине дополнительных $150 миллионов на усиление безопасностиКак сообщает Управление информации и печати Министерства обороны Украины, об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Андрея Тарана с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

В частности, Таран проинформировал главу дипломатического корпуса Великобритании о ситуацию с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также он сообщил о наращивании Кремлем военного присутствия вблизи государственной границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В свою очередь Симмонс подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Великобритании. Она заверила, что Великобритания продолжит подготовку украинских военнослужащих и развитие способностей ВСУ, а также осуществление оборонной реформы по стандартам НАТО.

Стороны договорились продолжить работу по развитию двусторонних отношений и усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Британские инструкторы в Украине

В 2015 году Великобритания начала в Украине миссию инструкторов по программе Orbital. С тех пор британские инструкторы подготовили более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

В Украину прибудут ВМС Британии для помощи украинским военным-Полторак

Британские инструкторы привлекут военных из подразделений ПСУ к подготовке по программе Orbital

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Автор: Виталий Саенко