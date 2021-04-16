Великобритания продолжит подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Читайте такжеСША выделят Украине дополнительных $150 миллионов на усиление безопасностиКак сообщает Управление информации и печати Министерства обороны Украины, об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Андрея Тарана с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.
В частности, Таран проинформировал главу дипломатического корпуса Великобритании о ситуацию с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также он сообщил о наращивании Кремлем военного присутствия вблизи государственной границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
В свою очередь Симмонс подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Великобритании. Она заверила, что Великобритания продолжит подготовку украинских военнослужащих и развитие способностей ВСУ, а также осуществление оборонной реформы по стандартам НАТО.
Стороны договорились продолжить работу по развитию двусторонних отношений и усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
Британские инструкторы в Украине
- В 2015 году Великобритания начала в Украине миссию инструкторов по программе Orbital. С тех пор британские инструкторы подготовили более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.
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