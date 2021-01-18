17 января в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском проходили повторные выборы городских голов.

Председатель партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко заявил, что на выборах городского головы Борисполя победил кандидат от их политической силы Владимир Борисенко.

Читайте такжеВ Борисполе и Броварах сегодня проходят повторные выборы мэровОб этом он написал в Facebook.

По словам нардепа, Борисенко обошел своего оппонента от власти на полторы тысячи голосов. Вероятно, речь идет о самовыдвиженце Владиславе Байчасе. Ранее он баллотировался от партии "Слуга народа".

Повторные выборы в Украине 17 января

В воскресенье, 17 января, в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском проходили повторные выборы городских голов.

Повторное голосование в Борисполе было назначено из-за смерти действующего городского головы Анатолия Федорчука, который умер вскоре после победы на выборах.

По данным движения "Честно", по состоянию на 20:00 в Борисполе явка избирателей составила 30,15%.

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Автор: УНИАН