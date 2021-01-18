Борисенко и Порошенко / фото facebook.com/petroporoshenko
Председатель партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко заявил, что на выборах городского головы Борисполя победил кандидат от их политической силы Владимир Борисенко.
Читайте такжеВ Борисполе и Броварах сегодня проходят повторные выборы мэровОб этом он написал в Facebook.
По словам нардепа, Борисенко обошел своего оппонента от власти на полторы тысячи голосов. Вероятно, речь идет о самовыдвиженце Владиславе Байчасе. Ранее он баллотировался от партии "Слуга народа".
Повторные выборы в Украине 17 января
- В воскресенье, 17 января, в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском проходили повторные выборы городских голов.
- Повторное голосование в Борисполе было назначено из-за смерти действующего городского головы Анатолия Федорчука, который умер вскоре после победы на выборах.
- По данным движения "Честно", по состоянию на 20:00 в Борисполе явка избирателей составила 30,15%.
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