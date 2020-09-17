Скандал разгорелся, когда застройщик год назад уже начал проводить подготовительные работы и уничтожать деревья.

Лидер «Экопартии Березы» Борислав Береза ​​прокомментировал попытку застроить участок земли на 16 га, находящийся в пределах охраняемой территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины «Пирогово».

Об этом политик написал на странице в Facebook.

«Хозяйственный суд города Киева, который славится решением самых скандальных земельных дел, пытается установить, кто и на каких основаниях дал разрешение на застройку 16 га земли, расположенной на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Пытался, но не смог. Противоправные попытки кооперативов узаконить проведение разнообразного схематоза по строительству никоим образом не были наказаны», – заявил Борислав Береза.

Он добавил, что указанный участок был присвоен еще при каденции мэра Черновецкого, но его возвращением в собственность столичной общины и музея никто не занимался. Скандал разгорелся, когда застройщик год назад уже начал проводить подготовительные работы и уничтожать деревья. После этого в апреле этого года Хозяйственный суд города Киева провел первое заседание по этому делу. Рассмотрение дела умышленно затягивали, считает Борислав Береза.

По словам политика, ДПТ, которое позволило начать строительство рядом с Национальным музеем «Пирогово», было проголосовано в Киевсовете около трех лет назад. Большинство голосов за решение дала фракция мэра “Солидарность” и “Единство” Омельченко.

«Где был мэр все это время? Как глава города может игнорировать подобный скандал, такое наглое посягательство на культовое для столицы место? Хотя именно “Солидарность” и “Единство” дали 3 года назад в Киевсовете большинство голосов для согласования детального плана территории, которым было предусмотрено коммерческое строительство на охраняемой территории Национального музея архитектуры и быта Украины. Поэтому неудивительно», – написал Береза.

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Автор: УНИАН