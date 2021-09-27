В правительстве должны разработать комплекс мер для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинцами и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за рубежа.

Кабинет министров должен предложить меры для борьбы с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов про вакцинацию против COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, которое проходило под председательством президента Владимира Зеленского.

В частности, во время совещания было решено, что Кабмин должен предложить комплекс мер для борьбы с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинцами и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы.

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"Главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, должны привлекать к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, как писал УНИАН, на Черкасщине киберполиция разоблачила семейную врачиху и ее посредницу в организации схемы изготовления и продажи поддельных COVID-сертификатов без прохождения вакцинации.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. По его словам, власти прорабатывают сайты, телеграмм-каналы, фейсбук-группы, где распространяется информация о покупке COVID-сертификатов.

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Автор: Антонина Доломанжи