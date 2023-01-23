Вступление Украины в Альянс поддерживает 86% опрошенных граждан Украины.

Поддержка украинцами вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) стала самой высокой за историю социологических наблюдений.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-16 января.

В частности, социологи спросили, как бы респонденты проголосовали, если бы сегодня проводился референдум по вступлению Украины в НАТО и Европейский Союз.

Видео дня

Как отметили исследователи, поддержка вступления в НАТО за последние месяцы вновь возросла и является самой высокой за всю историю социологических наблюдений.

Так, на референдуме эту инициативу поддержали 86%, против – 3%, не проголосовали бы 8%.

Кроме того, 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы 8%).

В исследовании сказано, что поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.

Как проводился опрос - подробности

Опрос проведен среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Вступление Украины в НАТО: детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал в Давосе значительно увеличить поставки вооружения для Украины.

Владимир Зеленский заявил, что Россия борется за то, чтобы путь Украины в НАТО не был коротким.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после установления мира.