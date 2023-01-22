Глава польского правительства не понимает, что должно еще произойти, чтобы в Берлине "открыли глаза и начали действовать в соответствии с потенциалом Германии".

Польша допускает создание коалиции со странами, которые готовы предоставить Украине танки Leopard 2 без участия Германии, если правительство Шольца так и не согласует передачу этой брони. Об этом в интервью журналистам 22 января рассказал премьер Матеуш Моравецкий, цитирует Европейская правда.

Моравецкий раскритиковал поведение Германии на заседании "Рамштайн-8", которое, по его мнению, было неприемлемым. Глава польского правительства не понимает, что должно еще произойти, чтобы в Берлине "открыли глаза и начали действовать в соответствии с потенциалом Германии".

Он отметил, что ФРГ не должна связывать руки другим союзникам, если уж сама не хочет этого делать.

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"Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что Украина и Европа победят в этой войне - с Германией или без нее: "От Германии зависит, хотят ли они присоединиться к миссии и остановить российское варварство, или выбирают молча наблюдать и войти в историю как те, кто был на неправильной стороне".

Ранее представитель канцелярии Анджея Дуды подчеркнул, что обучение украинских танкистов на Leopard начнется "в перспективе нескольких дней", а не месяцев.

Танка Leopard для Украины-что известно

Несмотря на воодушевляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые пока не ознаменовались каким-то единым решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

Нет решения и о поставках американских тяжелых танков Abrams. Вашингтон во всех своих заявлениях ссылается на трудности по обслуживанию этой техники.

Вместе с тем группу украинских военных уже отправят обучаться на Leopard и британских Challenger 2. Это может быть хорошим знаком, что Leopard в скором времени все же появятся на украинском фронте.

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