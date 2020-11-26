Пресс-секретарь Путина напомнил, что тему Донбасса в Кремле курирует замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В Кремле считают, что нужно говорить не о «шаге назад» со стороны России по Донбассу, а о выполнении каждой стороной достигнутых договорённостей.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать активизации переговоров между Москвой и Вашингтоном по Донбассу после вступления в должность президента США Джо Байдена, и может ли российский президент Владимир Путин сделать «шаг назад» для прекращения конфликта.

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«Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперёд - надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства - здесь все предельно просто, а рассуждения относительно шагов назад, относительно подмены одних договорённостей эфемерными другими договорённостями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договорённости и так далее, не способствует выходу на трек урегулирования, а наоборот отбрасывает нас назад», - сказал Песков,

«Что касается американских коллег, мы каждый раз говорим, если американская сторона способна убедить Киев быть приверженным взятым обязательствам - мы приветствуем, но до сих пор либо Вашингтон этого не хотел, либо не смог», - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, может ли быть восстановлен диалог РФ и США, как это было в формате переговоров «Сурков-Волкер», Песков заявил, что последние годы американские коллеги «были гораздо менее предсказуемыми, чем раньше, поэтому мы не берёмся что-то прогнозировать в наших двусторонних отношениях».

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Он добавил, что сейчас тему Донбасса в Кремле курирует замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Путина призвали "убраться из Донбасса": что произошло ранее

На днях бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан призвал Владимира Путина уйти из Донбасса. Об этом он сказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак. "Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад", - заявил тогда Богдан.

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Автор: Роман Цимбалюк