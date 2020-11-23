Богдан хочет, чтобы война закончилась победой.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан призвал президента России Владимира Путина уйти из Донбасса.

Читайте такжеЭкс-глава ОП Богдан: монобольшинства в ВР фактически не существует

Об этом он сказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее канале в YouTube.

"Хочется, чтобы эта война закончилась победой: пусть не военной, а дипломатической - это было бы вообще идеально. С другой стороны - почему Россия не хочет сделать шаг? Сделайте шаг назад. В чем проблема? Зачем вам Донецк и Луганск?"- сказал он.

Богдан также призвал Путина отступить от Донбасса: "пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад".

Он добавил, что это якобы был бы поступок "сильного" и некая "победа".

Напомним, ранее Богдан обозвал действующую власть Украины "коронавирусным притоном". Украинский план действий по Донбассу План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН