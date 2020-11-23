Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан призвал президента России Владимира Путина уйти из Донбасса.
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Об этом он сказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее канале в YouTube.
"Хочется, чтобы эта война закончилась победой: пусть не военной, а дипломатической - это было бы вообще идеально. С другой стороны - почему Россия не хочет сделать шаг? Сделайте шаг назад. В чем проблема? Зачем вам Донецк и Луганск?"- сказал он.
Богдан также призвал Путина отступить от Донбасса: "пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад".
Он добавил, что это якобы был бы поступок "сильного" и некая "победа".
Напомним, ранее Богдан обозвал действующую власть Украины "коронавирусным притоном".
Украинский план действий по Донбассу
- План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».
- 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
- 10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.
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