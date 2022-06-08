По мнению посла, в интересах РФ не выпустить украинское зерно из украинских портов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар отмечает, что россияне должны разблокировать украинские порты, но пока что таких шагов с их стороны не видно. Вместо этого российская сторона "играет в свои глупые игры", подчеркнул посол.

Об этом он сказал во время брифинга.

Говоря о встрече министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Боднар отметил:

"Для нас важно, что Турция продолжает свои посреднические услуги, и ведет переговоры и с нами, и с Россией. В этом случае ключевое внимание было приковано к вопросам разблокировки украинских портов. И мы понимаем пока что из публичной коммуникации: речь идет лишь о том, что договорились договариваться, о том, что нет никаких конкретных договоренностей. И их не может быть без нас".

Так, отметил посол, турецкая сторона получила информацию от русской о ее позиции и теперь Украина ждет коммуникации между украинской и турецкой стороной для того, чтобы найти точки соприкосновения.

"При посредничестве ООН продолжаются переговоры, или даже такая челночная дипломатия с целью согласования путей выхода из ситуации по разблокированию наших портов на Черном море. Основной причиной, конечно, является блокада Российской Федерацией. Они стараются в медийном пространстве это перекинуть на нас. Что им не удается, поскольку страна-агрессор и они вызвали этот кризис", - сказал Боднар.

По его словам, для многих стран в мире, в том числе для Турции, для стран Северной Африки и многих стран Латинской Америки разблокирование украинских портов - путь к тому, чтобы избавиться от зависимости от других рынков, с тем, чтобы снизить цену на хлеб, поскольку сейчас значительная часть мира страдает от того, что украинское зерно не попадает на мировые рынки.

Дипломат добавил, что интерес и Украины, и Турции - добиться разблокирования портов.

В то же время российская сторона, добавил Боднар, "как правило, играет в свои глупые игры".

"Они пытаются вклиниться в процесс ухода за судами, они пытаются продолжить блокировку, они пытаются навязать какие-то свои нереальные предложения. Я абсолютно уверен, что им это не удастся. Россияне должны отойти и разблокировать эти порты. Тогда можно будет говорить о том, что мы можем проводить разминирование и разрешить выход кораблей из портов. Для того чтобы, прежде всего, обеспечить себе безопасность, и второе - это вывозить безопасно зерно", - сказал Боднар.

Впрочем, отметил посол, он не видит с российской стороны шагов навстречу в этом вопросе.

"Пока я не вижу реальных шагов с российской стороны, которые бы свидетельствовали о том, что они готовы к таким решениям. Более того, я думаю, что в их интересе как раз не выпустить наше зерно из наших портов. В их интересе - продать побольше своего и наворовать нашего на оккупированных территориях", - отметил посол.

Россия ворует украинское зерно и блокирует порты: что известно

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут дипломатические контакты для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не пригласили на переговоры Турции и РФ по вывозу зерна через Черное море. Встреча должна состояться в Анкаре 8 июня.

Глава государства предположил, что Турция встречается с россиянами, в частности, чтобы РФ гарантировала Анкаре, что с их кораблями ничего не произойдет. Также глава государства отметил, что власти отвергли предложение Беларуси, которая позволила запускать россиянам ракеты со своей территории, отправить продукцию через соседнюю страну.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.