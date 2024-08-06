Должность займет заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам.

Исполнять полномочия спецпредставителя Соединенных Штатов Америки по вопросам экономического восстановления Украины будет заместитель госсекретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма. Он заменит Пенни Прицкер, которая уходит с должности. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, по закону указанная должность ограничена одним годом, поэтому Прицкер не сможет ее дальше занимать: "Заместитель государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма продолжит ее работу в рамках усилий Соединенных Штатов, направленных на поддержку экономического восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул многочисленные достижения Прицкер, в частности, она выступала за предоставление Украине экономической помощи в размере примерно 9 миллиардов долларов; помогла запустить бизнес-консультативный совет межведомственной платформы координации доноров G7+; поддержала усилия Украины по проведению ключевых экономических реформ для катализации инвестиций частного сектора; начала оборонно-промышленную базу Deal Team.

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Стоит отметить, Прицкер 6 августа заявила, что уходит с должности специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Она аноснувала, что ее преемником станет Ричард Верма.

Сотрудничество Украины с США

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. В целом Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период.

Ранее УНИАН писал, что если Москва действительно жаловалась Соединенным Штатам Америки на подготовку украинской операции против России, то речь должна была идти о чем-то серьезном.

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