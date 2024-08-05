Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году.

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом в Тelegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. В целом Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период", – указал глава правительства.

По данным Министерства финансов, средства будут направлены на компенсацию следующих расходов:

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заработная плата учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов;

первоочередные социальные расходы: выплаты помощи внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

В ведомстве отметили, что прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла почти 27 млрд долларов США, что является крупнейшей финансовой помощью Украине среди всех стран мира. Что важно, весь объем поддержки был направлен в госбюджет Украины в форме грантов.

"Благодарен правительству США за солидарность с Украиной. 3,9 млрд долларов – безвозвратная финансовая помощь – является чрезвычайно важным вкладом в поддержку госбюджета Украины во время сопротивления полномасштабной агрессии РФ. Грант поможет правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы, не увеличивая долговую нагрузку", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Международная помощь Украине – последние новости

26 июля Евросоюз на правил для поддержки Украины первые 1,5 млрд евро доходов, полученных от замороженных российских активов. При этом Украина не получит деньги напрямую, они будут направлены через Европейский фонд мира и Украинский фонд для поддержки военного потенциала Украины, а также на поддержку восстановления страны.

Министр финансов Сергей Марченко сообщал, что дополнительные потребности Украины на 2025 год оцениваются в 12-15 миллиардов долларов. По его словам, украинская власть постоянно обсуждает с иностранными партнерами, что государству нужно дополнительное финансовое заверение, ведь война будет продолжаться в 2025 году.

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