Госсекретарь США перечислил направления, по которым возможен прогресс, если Россия проявит волю договариваться в рамках дипломатии.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заверил, что закрытие дверей для членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) является невыполнимым требованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал во время совместной онлайн пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

В частности, госсекретарь США прокомментировал список требований безопасности РФ к США и НАТО, в которых, среди прочего, говорится о том, что РФ хочет получить юридическое закрепление неприсоединения Украины к Альянсу.

"Непонятно, какое главное требование России... Они выдвинули ряд условий на рассмотрение. Некоторые из них, разумеется, являются абсолютно невыполнимыми, и в частности, закрытие дверей НАТО для новых членов", - подчеркнул Блинкен.

При этом, он сказал, что если речь пойдет об усилении безопасности всех стран на взаимной основе, то США могут это обсуждать.

Блинкен отметил, что теперь надо подвести итоги дипломатических обсуждений, которые состоялись на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене.

"Мы должны дать России определенное время проанализировать те обсуждения, чтобы участники тех встреч в Москве отчитались президенту Путину, и чтобы помочь им сформулировать следующие шаги. Именно по этой причине я теперь собираюсь встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Женеве (21 января - УНИАН)", - сказал Блинкен.

"Я не буду презентовать документы министру иностранных дел Лаврову в это время. Мы должны выяснить, что мы сейчас имеем, и увидеть, остались ли еще возможности для продолжения осуществлять дипломатию и диалог", - сказал Блинкен.

Также он сказал, что США не делали никаких предложений России в контексте этих обсуждений.

"Мы заявили о наших беспокойствах относительно вызовов, которые создает Россия для безопасности в Европейском регионе. Они заявили о своих собственных проблемах, многие из которых были обнародованы. Мы обсуждали направления, по которым, на самом деле, если будет воля, мы сможем получить прогресс на взаимной основе для улучшения безопасности для всех, и это включает контроль над вооружениями, снижения рисков, лучшая открытость, изучение масштабов и характера военных учений", - сказал Блинкен.

Читайте такжеГлава МИД Украины назвал условие завершения конфликта с РоссиейСправка УНИАН. 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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