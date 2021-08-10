Более того, Фарион предложила НОК Украины отдать ее медаль обратно.

Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион назвала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих "биомусором" из-за ее фото на Олимпиаде с российской соперницей.

По мнению политика, снимком с россиянкой наша спортсменка "подтвердила тезис Путина про один народ" и должна за это быть строго наказана, заявила Фарион в эфире телеканала НТА.

Более того, экс-политик предложила НОК Украины отдать ее медаль обратно.

"Спорт, как и религия, как любая другая сфера жизнедеятельности, политическая категорией. И то, что сделала эта спортсменка – она ​​на весь мир заявила, что мы один народ, подтвердила тезис Путина. Я бы вернула награду этого биологического мусора назад. Потому что, как говорил великий Аристотель – "Если ты не уважаешь родителей своих, то ничего не доказывай, просто карай", – сказала Фарион.

Она подчеркнула, что своей "аморальной выходкой" Магучих показала всему миру коллаборационизм, всё ещё процветающий в Украине.

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"Это публичная демонстрация коллаборационизма. Это ещё одно свидетельство ничего того, что тело без идеи не стоит, это просто мусор. И этот человекал этот мусор тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают. Я публично обращаюсь к ней – если бы ты, баба, имела ребёнка, и его убили бы, ты бы обнималась с убийцей? Это, с одной стороны, из сферы самого дикого уродства. А с другой стороны, это подтверждает господство глобальной идеологии либерализма, где абсолютно размыта мораль, где нет тех рубиконов в отношениях с людьми", – добавила Фарион.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что война в Украине закончится ещё очень нескоро.

"Учитывая, что можно считать, что война в нашей стране будет длиться ещё долго. И самых лучших будут убивать. Худшие, которые являются просто телом, выставляют Украину в самом диком свете. Это не просто проявление аморальности – это проявление дикости. Особо погибший тогда, когда в этот день один наш воин. Собственно, это тело получило возможность съездить на Олимпиаду только потому, что наши воины защищают их душой и своим сердцем ", – резюмировала Фарион.

Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала 7 августа бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Позже в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований, последняя держала флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Автор: Виктория Гордиенко