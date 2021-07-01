Законом установлено, что коренными народами Украины является крымские татары, караимы, крымчаки. При этом русские не являются коренным народом, поскольку имеют собственное государственное образование за пределами Украины.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о коренных народах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "О коренных народах Украины" (№ 5506) проголосовали 325 народных депутатов.

Законом определено, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Согласно этому определению, законом установлено, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Согласно определению, русские не являются коренным народом Украины, поскольку имеют собственное государственное образование за пределами Украины.

Законом коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселения или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Коренным народам Украины гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права.

Законом также предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов Украины.

Предусмотрено, что коренные народы Украины имеют право создавать свои учебные заведения или сотрудничать с учебными заведениями всех форм собственности с целью обеспечения изучения языка, истории, культуры соответствующего коренного народа и обучения на языке соответствующего коренного народа.

Законом предусмотрено, что коренные народы Украины через представительные органы имеют право создавать свои средства массовой информации. Государство может оказывать поддержку СМИ, в которых представительные органы коренных народов самостоятельно прямо обладают по меньшей мере 51% уставного капитала и/или права голоса долей (паев, акций) средства массовой информации, в случае если такие средства массовой информации в соответствии с лицензией на вещание или разрешения на временное вещание осуществляют не менее 50% вещания на языках коренных народов Украины и/или посвящают не менее 50% вещания вопросам реализации прав коренных народов.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «в связи с временной оккупацией Автономной Республики Крым и города Севастополя и постоянными нарушениями Российской Федерацией основных прав и свобод граждан Украины, в частности коренных народов, проживающих на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, чрезвычайного значение приобретает признание Украиной статуса коренных народов, которые сформировались на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Отмечается, что это будет способствовать также и международно-правовому признанию статуса коренных народов Украины.

Закон о коренных народах

18 мая Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№ 5506).

8 июня в Госдуме России отреагировали на инициативу Зеленского принять закон о коренных народах Украины. В связи с этим в Госдуме приняли заявление, что РФ осуждает этот документ из-за отсутствия в нем упоминания о русских.

9 июня в эфире российского телевидения Путин раскритиковал законодательную инициативу президента Украины относительно урегулирования статуса и о правах коренных народов и сравнил её с идеями нацистской Германии.

"Вообще само по себе разделение на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии. Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский - еврей по национальности, у него, может, там кровь намешана. Что делать с этими людьми? Им будут, как в нацистской Германии, измерять черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять и настоящих украинцев?", - сказал Путин.

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Автор: Надя Пришляк