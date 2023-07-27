Закрытый режим продолжится, пока будет действовать военное положение.

Верховная Рада Украины приняла постановление, предусматривающее работу в закрытом режиме. Оно предусматривает, что и на следующих сессиях, пока будет действовать военное положение, парламент Украины будет работать без присутствия журналистов и без прямых трансляции заседаний ВР.

За принятие постановления, которое касается вопроса организации работы Верховной Рады Украины девятого созыва во время проведения сессии в условиях действия военного положения (регистрационный номер 9517) проголосовали 250 народных депутатов.

В частности, за работу в закрытом режиме проголосовали: 185 народных депутатов из фракции "Слуга народа", 7 – из "Голоса", а также депутаты из групп : "Платформа за жизнь и мир" (образована из нардепов из запрещенной фракции "ОПЗЖ") - 18, "восстановление Украины" - 10, "за будущее" - 7, "Довира" - 16.

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Особенности работы парламента во время войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2023 года ВР приняла постановление о работе парламента во время проведения девятой сессии в условиях военного положения. Ею предполагалось изменение регламента работы парламента. Народным депутатам запрещалось во время заседания распространять информацию относительно его начала, течения и принятых решений ранее чем через час после его завершения в тот день.

Сегодня ВР поддержала президентские законопроекты, которыми продлено военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября 2023 года.

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