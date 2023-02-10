Нардепам планируют запретить распространять информацию о времени, месте, результатах пленарного заседания ранее чем через один час после закрытия этого заседания или объявления перерыва.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об особенностях распространения во время действия в стране военного положения информации о пленарных заседаниях. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте ВРУ.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета распространения информации о пленарном заседании Верховной Рады Украины во время действия военного положения" зарегистрирован 9 февраля. Его инициаторами являются ряд народных депутатов.

Документ внесен на рассмотрение парламента народным депутатом Украины, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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"Во время действия военного положения в Украине народному депутату запрещается распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее, чем через один час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании", — указано в законопроекте.

Согласно обнародованному тексту документа, в случае выявления факта нарушения народным депутатом указанных требований "по заключению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании на срок до пяти дней таких (такого) заседаний".

Отмечается, что за эти дни такому народному депутату не выплачивается заработная плата и не осуществляются выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

Согласно изменениям, которые предлагаются в Регламент ВРУ, народный депутат, нарушивший требования, обязан покинуть пленарное заседание "по предложению председательствующего на пленарном заседании или по предложению народного депутата, поддержанному не менее чем одной третью голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады".

Рада продлила действие военного положения в Украине

Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Так, с 19 февраля 2023 года он продлится еще 90 дней.

Это уже шестое голосования за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

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