Встреча Джо Байдена и Владимира Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

В Республиканской партии призывают президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до встречи президента США с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, говорится в соответствующем Twitter-сообщении республиканцев в этом комитете.

"Неприемлемо, что наш стратегический партнер Украина из СМИ узнала о позорном решении отменить критически важные санкции против "Северного потока-2", а не непосредственно от администрации Байдена. Президент США должен использовать предоставленные Конгрессом полномочия для остановки достройки трубопровода", - подчеркнул Маккол.

Он призвал Байдена встретиться с Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, до саммита с президентом РФ Владимиром Путиным.

Маккол добавил, что запуск «Северного потока-2» сделает Украину более уязвимой перед российской агрессией.

«Это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул Маккол.

Встреча Байдена и Зеленского: что известно

7 июня Байден провел телефонный разговор с Зеленским.

Президент США пригласил своего украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.

В Twitter Зеленский уточнил, что Байден пригласил его посетить США в июле.

До этого в интервью Axios Зеленский заявил, что о том, что Байден решил прекратить попытки блокировать строительство «Северного потока-2», который Украина рассматривает как угрозу своей национальной безопасности, узнал из СМИ, а не напрямую.

Зеленский использовал интервью Axios, чтобы попросить Байдена встретиться с ним до встречи с президентом России Владимиром Путиным, предложив присоединиться к нему «в любую минуту и ​​в любой точке планеты».

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

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Автор: Виталий Саенко