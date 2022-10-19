Президент США убежден, что жестокость Путина не заставит украинцев капитулировать.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин оказался в чрезвычайно сложном положении, но пытается своей жестокостью заставить украинцев капитулировать.

Об этом президент США сказал на брифинге.

В частности, у Байдена спросили о введении президентом РФ Владимиром Путиным военного положения на оккупированных украинских территориях.

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"Я думаю, что Владимир Путин чувствует, что оказался в чрезвычайно сложном положении. И, как по мне, это показывает, что его единственный доступный инструмент - это жестокое обращение с отдельными украинскими гражданами в Украине, чтобы попытаться запугать их и чтобы они капитулировали. Они не собираются этого делать", - подчеркнул Байден.

Военное положение на оккупированных территориях Украины

Как известно, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении "военного положения" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Среди прочего, украинских граждан могут незаконно привлечь к рытью окопов и восстановление уничтоженных захватчиками "систем обеспечения".

В Офисе президента Украины заявили, что для Украины это ничего не меняет и назвали введение военного положения на оккупированных территориях только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

В МИД отреагировали на указ Путина и назвали документ ничтожным.

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