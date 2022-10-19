В Министерстве иностранных дел Украины призывают международное сообщество решительно осудить незаконные планы российских оккупационных администраций по легализации мародерства, принудительных депортаций и мобилизации.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ президента Владимира Путина об объявлении так называемого "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины ничтожным.

Как говорится в заявлении МИД Украины, Российская Федерация начала новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины.

"Объявление так называемого "военного положения" со стороны РФ имеет целью подавить сопротивление жителей Луганщины, Донбасса, Запорожья и Херсонщины, которые выступают против российской оккупации. Даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по аннексии украинских территорий", - сказано в заявлении. Видео дня

"Указ Путина является ничтожным. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества. Однако такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против Украинского государства и украинцев", - отмечается в заявлении.

При этом, как заявляют украинские дипломаты, несмотря на агонию режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей.

"Призываем международных партнеров решительно осудить намерение российских оккупационных администраций под видом так называемого "военного положения" лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека, а также их незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизации", - отмечается в заявлении.

"Обращаемся также с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от варварских российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе", - подытоживается в заявлении.

Путин "ввел" военное положение на оккупированных территориях

Такой "указ" Путин издал сегодня днем, 19 октября.

Согласно "указу", предвидится, в частности, усиление незаконного контроля гражданских на оккупированных территориях, депортация граждан в российские регионы, ограничение выезда из оккупированных областей, незаконный досмотр транспорта, использование работы СМИ "для нужд обороны".

Из "указа" следует, что в приграничных регионах России (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в Крыму вводится "средний уровень реагирования".

Среди прочего, украинских граждан могут незаконно привлечь к рытью окопов и восстановлению уничтоженных захватчиками "систем обеспечения".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк, в свою очередь, отметил, что "военное положение" следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

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